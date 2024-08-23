Григорий Еремеевич
Место рожденияУшинка
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Азовкин Еремей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Еремцова Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Еремцова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Еремцова Акулина Григорьевна
Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Еремцов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Еремцов Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно