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Григорий Еремеевич

Место рождения

Ушинка

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Азовкин Еремей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Еремцова Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Еремцова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Еремцова Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Еремцов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Еремцов Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Матрёна Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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