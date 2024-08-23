Матрёна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Еремеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Еремцова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Еремеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Еремцова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Еремеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Еремцова Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Еремеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Еремцов Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Еремеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Еремцов Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Еремеевич
Смерть
Неизвестно