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Матрёна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Еремцова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Еремцова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Еремцова Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Еремцов Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Еремцов Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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