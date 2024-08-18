Азовкин Еремей Иванович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Пётр Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Григорий Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Андрей Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Агей Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1820
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрёна Еремеевна
Мать ребёнка: не указана