Азовкин Еремей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзовкин Еремей Иванович

Азовкин Еремей Иванович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Пётр Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Григорий Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Андрей Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Агей Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1820
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрёна Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.