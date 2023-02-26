Николаев Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Фёдор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1919

Сын: Николаев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Николаева Наталия Дмитриева

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Наталия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Наталия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Наталия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Наталия Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Наталия Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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