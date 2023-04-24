Николаева (Шекина) Наталия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Шекина) Наталия Дмитриева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.08.1883

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

До 1845 г.р.

Муж

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1883

Отец: Шекин (щекин)(он Шейкин) - Зарянкин Дмитрий Гаврилов

Мать: Шекина (щекина) Зарянкина Гликерия Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1919

Сын: Николаев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Николаев Фёдор Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Фёдор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Фёдор Николаевич

Смерть
1964
г.Демидов Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище
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