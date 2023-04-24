Николаева (Шекина) Наталия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения09.08.1883
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1883
Отец: Шекин (щекин)(он Шейкин) - Зарянкин Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
07.04.1919
Сын: Николаев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Николаев Фёдор Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964
г.Демидов Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище