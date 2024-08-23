Калинина-Сыромятникова-Макарова (Климушкина) Вера Егоровна
Место рождения
Дата рождения22.09.1876
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1876
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.09.1876
Бракосочетание
06.11.1896
Рождение ребёнка
12.08.1897
Сын: Сыромятников Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич
Рождение ребёнка
28.08.1902
Дочь: (Сыромятникова) Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.1903
Рождение ребёнка
Около 1906
Рождение ребёнка
25.12.1909
Дочь: Демина (Макарова) Евгения Афанасьевна
Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич
Рождение ребёнка
26.12.1911
Дочь: (Сыромятникова) Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич
Рождение ребёнка
19.10.1913
Сын: Сыромятников Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич
Смерть
После 1950