Калинина-Сыромятникова-Макарова (Климушкина) Вера Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина-Сыромятникова-Макарова (Климушкина) Вера Егоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.09.1876

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Отец

До 1845 г.р.

Мать

До 1844 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1876

Отец: Климушкин Георгий Лукьянович

Мать: Климушкина Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.09.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1896

Муж: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1897

Сын: Сыромятников Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1902

Дочь: (Сыромятникова) Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1903

Сын: Макаров Иосиф Афанасьевич

Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Калинина-Сыромятникова-Макарова) Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич

Рождение ребёнка
25.12.1909

Дочь: Демина (Макарова) Евгения Афанасьевна

Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1911

Дочь: (Сыромятникова) Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Сын: Сыромятников Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1950

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