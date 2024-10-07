Климушкин Георгий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиПосле 07.02.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 29.01.1860
Рождение ребёнка
25.09.1860
Сын: Климушкин-Лукьянов Фёдор Георгиевич
Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1863
Сын: Климушкин Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1866
Дочь: Кузнецова (Климушкина) Ксения Георгиевна
Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1869
Сын: Климушкин Пётр Георгиевич
Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Дочь: Мартынова-Макарова (Климушкина) Матрёна Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1874
Дочь: Башкирова (Климушкина) Елена Егоровна
Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1876
Дочь: Калинина-Сыромятникова-Макарова (Климушкина) Вера Егоровна
Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна
Смерть
После 07.02.1898