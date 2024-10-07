Климушкин Георгий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимушкин Георгий Лукьянович

Климушкин Георгий Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

После 07.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 29.01.1860

Жена: Климушкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1860

Сын: Климушкин-Лукьянов Фёдор Георгиевич

Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1863

Сын: Климушкин Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1866

Дочь: Кузнецова (Климушкина) Ксения Георгиевна

Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1869

Сын: Климушкин Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Дочь: Мартынова-Макарова (Климушкина) Матрёна Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1874

Дочь: Башкирова (Климушкина) Елена Егоровна

Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1876

Дочь: Калинина-Сыромятникова-Макарова (Климушкина) Вера Егоровна

Мать ребёнка: Климушкина Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 07.02.1898

Мы используем куки для улучшения работы сайта.