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Климушкина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

После 13.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 29.01.1860

Муж: Климушкин Георгий Лукьянович

Рождение ребёнка
25.09.1860

Сын: Климушкин-Лукьянов Фёдор Георгиевич

Отец ребёнка: Климушкин Георгий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1863

Сын: Климушкин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Климушкин Георгий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1866

Дочь: Кузнецова (Климушкина) Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Климушкин Георгий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1869

Сын: Климушкин Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Климушкин Георгий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1874

Дочь: Башкирова (Климушкина) Елена Егоровна

Отец ребёнка: Климушкин Георгий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1876

Дочь: Калинина-Сыромятникова-Макарова (Климушкина) Вера Егоровна

Отец ребёнка: Климушкин Георгий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 13.05.1874

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