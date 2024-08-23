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Макаров Иосиф Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1903

Дата смерти

02.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903

Отец: Калинин-Сыромятников-Макаров Афанасий Григорьевич-Алексеевич

Мать: Калинина-Сыромятникова-Макарова (Климушкина) Вера Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1923 или 12.12.1923

Сын: Макаров Валентин Иосифович

Мать ребёнка: Макарова Анна Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1924

Жена: Макарова Анна Николаевна

Место жительства
1924
Рождение ребёнка
28.06.1925 или 29.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Анна Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Анна Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1940
Военная служба
С 23.07.1941
Смерть
02.12.1980
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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