Макаров Иосиф Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1903
Дата смерти02.12.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1923 или 12.12.1923
Сын: Макаров Валентин Иосифович
Мать ребёнка: Макарова Анна Николаевна
Бракосочетание
До 1924
Жена: Макарова Анна Николаевна
Место жительства
1924
Рождение ребёнка
28.06.1925 или 29.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Анна Николаевна
Место жительства
1940
Военная служба
С 23.07.1941
Смерть
02.12.1980
Похороны
Неизвестно