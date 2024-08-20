Przezdziecki Петр-Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Przezdziecki Петр-Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

Около 1640

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Przezdziecki Мартин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халидовская (Przezdziecka) Екатерина

Мать ребёнка: (Керлич) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушель (Przezdziecka) Софья

Мать ребёнка: (Керлич) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Ян

Мать ребёнка: (Керлич) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Керлич) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Христофор (Кристоф)

Мать ребёнка: (Керлич) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косажевская (Przezdziecka) Анна

Мать ребёнка: (Керлич) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Станислав

Мать ребёнка: (Керлич) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудзкая (Przezdziecka) Дорота

Мать ребёнка: (Керлич) ?

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Николай-Владислав

Мать ребёнка: (Керлич) ?

Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Константы

Мать ребёнка: (Керлич) ?

Смерть
Около 1640

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