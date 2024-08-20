Przezdziecki Петр-Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиОколо 1640
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Przezdziecki Мартин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халидовская (Przezdziecka) Екатерина
Мать ребёнка: (Керлич) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушель (Przezdziecka) Софья
Мать ребёнка: (Керлич) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Ян
Мать ребёнка: (Керлич) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Керлич) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Христофор (Кристоф)
Мать ребёнка: (Керлич) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косажевская (Przezdziecka) Анна
Мать ребёнка: (Керлич) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Станислав
Мать ребёнка: (Керлич) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудзкая (Przezdziecka) Дорота
Мать ребёнка: (Керлич) ?
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Николай-Владислав
Мать ребёнка: (Керлич) ?
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Константы
Мать ребёнка: (Керлич) ?
Смерть
Около 1640