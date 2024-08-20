Пржездзецкий (Przezdziecki) Христофор (Кристоф)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1736
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Przezdziecki Петр-Павел
Мать: (Керлич) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Станислав
Мать ребёнка: Przezdziecka (Скопа) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Иван
Мать ребёнка: Przezdziecka (Скопа) ?
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Александр (Aleksander)
Мать ребёнка: Przezdziecka (Скопа) ?
Смерть
Около 1736