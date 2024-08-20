Пржездзецкий (Przezdziecki) Христофор (Кристоф) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржездзецкий (Przezdziecki) Христофор (Кристоф)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1736

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Przezdziecki Петр-Павел

Мать: (Керлич) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Станислав

Мать ребёнка: Przezdziecka (Скопа) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пржездзецкий (Przezdziecki) Иван

Мать ребёнка: Przezdziecka (Скопа) ?

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Александр (Aleksander)

Мать ребёнка: Przezdziecka (Скопа) ?

Смерть
Около 1736

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