Пржездзецкий (Przezdziecki) Николай-Владислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смерти16.10.1683
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Przezdziecki Петр-Павел
Мать: (Керлич) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Przezdziecka (Тынкауз) ?
Работа или профессия
С 1661
Работа или профессия
С 1666
Работа или профессия
С 1672
Работа или профессия
С 1677
Смерть
16.10.1683