Пржездзецкий (Przezdziecki) Николай-Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржездзецкий (Przezdziecki) Николай-Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

16.10.1683

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Przezdziecki Петр-Павел

Мать: (Керлич) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Przezdziecka (Тынкауз) ?

Работа или профессия
С 1661
Работа или профессия
С 1666
Работа или профессия
С 1672
Работа или профессия
С 1677
Смерть
16.10.1683

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