Родион Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Макар Родионович
Мать ребёнка: Ксения Родионовна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Родионович
Мать ребёнка: Ксения Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно