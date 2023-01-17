Родион Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Макар Родионович

Мать ребёнка: Ксения Родионовна

Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Родионович

Мать ребёнка: Ксения Родионовна

Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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