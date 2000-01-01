Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Сын: Иван Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Родион Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Григорий Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1741