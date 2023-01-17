Ксения Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Макар Родионович
Отец ребёнка: Родион Гавриилович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Родионович
Отец ребёнка: Родион Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно