Ксения Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Макар Родионович

Отец ребёнка: Родион Гавриилович

Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Родионович

Отец ребёнка: Родион Гавриилович

Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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