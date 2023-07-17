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Бортник Пётр Петрович

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Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Копьевская волость, посёлок Смоленский

Дата рождения

1908

Дата смерти

09.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бортник Петр Даниилович

Мать: Бортник Марфа Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бортник) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бортник Юрий Петрович

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Образование
Неизвестно
4 класса
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бортник Петр Петрович

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1932

Сын: Бортник Александр Петрович

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1934

Сын: Бортник Виктор Петрович

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1937

Сын: Бортник Борис (Анатолий) Петрович

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Совершение преступления
1938
Осужден на два года за расхищение колхозного хлеба.
Рождение ребёнка
25.10.1938

Сын: Бортник Владимир Петрович

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Военная служба
1941
дивизия участвовала в семи стратегических наступательных операциях по освобождению городов Ленинград, Выборг и Кингисепп
Награда
27.07.1943
Медаль за оборону Ленинграда, акт о вручении от 27.07.1943г. Номер удостоверения Л29573
Награда
11.02.1944
Медаль за отвагу
Лечение в госпитале
09.06.1944
Ранение
Ранение
09.06.1944
Ранение
Рождение ребёнка
14.08.1946

Сын: Бортник Иван Петрович

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1949

Сын: Бортник Николай Петрович

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Бортник) Светлана Петровна

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
03.09.1953

Сын: Бортник Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна

Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны 1 степени, номер наградного документа 85 от 06.04.1985
Смерть
09.03.1988
Похороны
Неизвестно

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