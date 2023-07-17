Бортник Пётр Петрович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Копьевская волость, посёлок Смоленский
Дата рождения1908
Дата смерти09.03.1988
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Бортник Петр Даниилович
Мать: Бортник Марфа Антоновна
Дочь: (Бортник) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Сын: Бортник Александр Петрович
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Сын: Бортник Борис (Анатолий) Петрович
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Сын: Бортник Владимир Петрович
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Дочь: (Бортник) Светлана Петровна
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна
Сын: Бортник Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Бортник (Черненко) Наталья Михайловна