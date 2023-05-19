Бортник Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортник Марфа Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бортник Пётр Петрович

Отец ребёнка: Бортник Петр Данилович

Тобольская губерния, Тарский уезд, Копьевская волость, посёлок Смоленский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бортник Петр Данилович

Смерть
Неизвестно
Алтайский край, Грязнухинский район, село Советское (ранее Грязнуха)
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