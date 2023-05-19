Бортник Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Бортник Петр Данилович
Тобольская губерния, Тарский уезд, Копьевская волость, посёлок Смоленский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Алтайский край, Грязнухинский район, село Советское (ранее Грязнуха)