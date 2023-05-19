Бортник Петр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бортник Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Бортник Марфа Антоновна
Тобольская губерния, Тарский уезд, Копьевская волость, посёлок Смоленский
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бортник Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Новосибирская область, Еланский район, деревня Смоленка
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: не указана
Павлодарская область, Лозовского района, село Чайковка
Место жительства
1921
Казахская ССР, Павлодарская область, Цюрупинский район, деревня Чайковка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бортник Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянство, крестьянин бедняк
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Тарский уезд, Копьевская волость, посёлок Смоленск
С вступлением на престол Николая I (указ от 18 декабря 1826г. о присоединенных к православию и снова предавшихся ереси). Субботников, открыто признававших свою принадлежность к субботникамТобольскую г... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Царская армия, хлебопек
Смерть
1921
Павлодарская область, Цюрупинский район, деревня Чайковка