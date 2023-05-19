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Бортник Петр Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бортник Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бортник Пётр Петрович

Мать ребёнка: Бортник Марфа Антоновна

Тобольская губерния, Тарский уезд, Копьевская волость, посёлок Смоленский
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бортник Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Новосибирская область, Еланский район, деревня Смоленка
Рождение ребёнка
1919

Сын: Бортник Виктор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Павлодарская область, Лозовского района, село Чайковка
Место жительства
1921
Казахская ССР, Павлодарская область, Цюрупинский район, деревня Чайковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бортник Марфа Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянство, крестьянин бедняк
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Тарский уезд, Копьевская волость, посёлок Смоленск
С вступлением на престол Николая I (указ от 18 декабря 1826г. о присоединенных к православию и снова предавшихся ереси). Субботников, открыто признававших свою принадлежность к субботникамТобольскую г... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Царская армия, хлебопек
Смерть
1921
Павлодарская область, Цюрупинский район, деревня Чайковка