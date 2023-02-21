Бортник Петр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бортник Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Смоленский, Копьевская волость, Тарский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бортник Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Советское, Грязнухинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: не указана
Советское, Грязнухинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бортник Надежда Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1921
Чайковка