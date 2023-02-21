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Бортник Петр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бортник Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бортник Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смоленский, Копьевская волость, Тарский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бортник Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Советское, Грязнухинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Бортник Виктор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Советское, Грязнухинский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бортник Надежда Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1921
Чайковка
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