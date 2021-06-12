Бортник Геннадий Петрович
Место рожденияКазахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Боярск
Дата рождения03.09.1953
Дата смерти12.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1953
Отец: Бортник Пётр Петрович
Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Боярск
Рождение ребёнка
27.06.1976
Дочь: Захарнёва Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Надежда Михайловна
Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
23.10.1980
Дочь: Некрытова Любовь Геннадьевна
Мать ребёнка: Надежда Михайловна
Казахская ССР, Павлодарской области, город Экибастуз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Михайловна
Смерть
12.06.2021
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область