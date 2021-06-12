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Бортник Геннадий Петрович

Место рождения

Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Боярск

Дата рождения

03.09.1953

Дата смерти

12.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1953

Отец: Бортник Пётр Петрович

Мать: Бортник Наталья Михайловна

Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Боярск
Рождение ребёнка
27.06.1976

Дочь: Захарнёва Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Надежда Михайловна

Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
23.10.1980

Дочь: Некрытова Любовь Геннадьевна

Мать ребёнка: Надежда Михайловна

Казахская ССР, Павлодарской области, город Экибастуз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Михайловна

Смерть
12.06.2021
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
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