Захарнёва (Бортник) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарнёва (Бортник) Наталья Геннадьевна

Место рождения

Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое

Дата рождения

27.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1976

Отец: Бортник Геннадий Петрович

Мать: Надежда Михайловна

Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
03.01.1997

Сын: Захарнёв Максим Александрович

Отец ребёнка: Марат

Рождение ребёнка
10.10.2003

Сын: Захарнёв Алексей Александрович

Отец ребёнка: Марат

Развод
2014

Муж: Захарнёв Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марат