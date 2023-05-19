Захарнёва (Бортник) Наталья Геннадьевна
Место рожденияКазахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Дата рождения27.06.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1976
Отец: Бортник Геннадий Петрович
Мать: Надежда Михайловна
Казахская ССР, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
03.01.1997
Сын: Захарнёв Максим Александрович
Отец ребёнка: Марат
Рождение ребёнка
10.10.2003
Сын: Захарнёв Алексей Александрович
Отец ребёнка: Марат
Развод
2014
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марат