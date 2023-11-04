Трофимов-Бергман-Трофимов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1909
Дата смерти20.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1909
Рождение ребёнка
18.08.1937
Сын: Бергман-Трофимов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Трофимова-Бергман Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.11.1953
Сын: Бергман-Трофимов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Трофимова-Бергман Елена Дмитриевна
Смерть
20.12.1978