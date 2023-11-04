Трофимов-Бергман-Трофимов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов-Бергман-Трофимов Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1909

Дата смерти

20.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1909

Отец: Трофимов Николай Петрович

Мать: Трофимова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.1937

Сын: Бергман-Трофимов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Трофимова-Бергман Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.11.1953

Сын: Бергман-Трофимов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Трофимова-Бергман Елена Дмитриевна

Смерть
20.12.1978

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