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Трофимова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1886 ст.

Дата смерти

05.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизунова-Трофимова Груша Николаевна

Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович

Хатанки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович

Хатанки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1909

Сын: Трофимов-Бергман-Трофимов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович

Смерть
05.04.1942

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