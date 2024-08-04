Трофимова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1886 ст.
Дата смерти05.04.1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизунова-Трофимова Груша Николаевна
Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1909
Сын: Трофимов-Бергман-Трофимов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Трофимов Николай Петрович
Смерть
05.04.1942