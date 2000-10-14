Бергман-Трофимов Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1937
Дата смерти14.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937
Рождение ребёнка
07.08.1965
Дочь: Толканова-Трофимова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Трофимова-Карпова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1971
Дочь: Матросова-Трофимова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Трофимова-Карпова Лидия Ивановна
Смерть
14.10.2000