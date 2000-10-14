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Бергман-Трофимов Виктор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1937

Дата смерти

14.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937

Отец: Трофимов-Бергман-Трофимов Константин Николаевич

Мать: Трофимова-Бергман Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.08.1965

Дочь: Толканова-Трофимова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Трофимова-Карпова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1971

Дочь: Матросова-Трофимова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Трофимова-Карпова Лидия Ивановна

Смерть
14.10.2000

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