Трофимов Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Петр
Рождение ребёнка
29.09.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизунова-Трофимова Груша Николаевна
Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно