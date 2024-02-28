Трофимов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Николай Петрович

Трофимов Николай Петрович

Место рождения

Хатанки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Петр

Мать: не указана

Хатанки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1909

Сын: Трофимов-Бергман-Трофимов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизунова-Трофимова Груша Николаевна

Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна

Хатанки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Александра Михайловна

Хатанки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close