Береснева (Береснева) Клавдия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснева (Береснева) Клавдия Акимовна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

01.01.1918

Дата смерти

?.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918

Отец: Береснев Аким Изосимович

Мать: Береснева Мария Прокопьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.02.1949

Сын: Шестаков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Матвеевич

Межениновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.04.1951

Сын: Береснев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Береснев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Матвеевич

Межениновка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
?.11.1970
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