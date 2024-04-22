Береснева (Береснева) Клавдия Акимовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1918
Дата смерти?.11.1970
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918
Рождение ребёнка
21.02.1949
Отец ребёнка: Шестаков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
29.04.1951
Сын: Береснев Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.05.1960
Сын: Береснев Валерий Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван Матвеевич
Смерть
?.11.1970