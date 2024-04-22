Шестаков Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения21.02.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1949
Рождение ребёнка
17.09.1972
Дочь: Койкова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Шестакова Светлана Борисовна
Россия
Бракосочетание
19.09.1972
Россия
Рождение ребёнка
09.04.1975
Сын: Шестаков Павел Викторович
Мать ребёнка: Шестакова Светлана Борисовна
Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.01.1986
Дочь: Ванеева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Шестакова Светлана Борисовна
п. Дружный