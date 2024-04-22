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Шестаков Виктор Иванович

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Место рождения

Межениновка, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

21.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1949

Отец: Шестаков Иван Матвеевич

Мать: Береснева Клавдия Акимовна

Межениновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.09.1972

Дочь: Койкова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Шестакова Светлана Борисовна

Россия
Бракосочетание
19.09.1972

Жена: Шестакова Светлана Борисовна

Россия
Рождение ребёнка
09.04.1975

Сын: Шестаков Павел Викторович

Мать ребёнка: Шестакова Светлана Борисовна

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.01.1986

Дочь: Ванеева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Шестакова Светлана Борисовна

п. Дружный
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