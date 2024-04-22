Шестаков Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1915
Дата смерти1969
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1915
Рождение ребёнка
21.02.1949
Мать ребёнка: Береснева Клавдия Акимовна
Рождение ребёнка
29.04.1951
Сын: Береснев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Береснева Клавдия Акимовна
Рождение ребёнка
01.05.1960
Сын: Береснев Валерий Иванович
Мать ребёнка: Береснева Клавдия Акимовна
Смерть
1969