Шестаков Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Иван Матвеевич

Шестаков Иван Матвеевич

avatar

Место рождения

Красноярское, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.05.1915

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1915

Отец: Шестаков Матвей Михайлович

Мать: Шестакова Екатерина Егоровна

Красноярское, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.02.1949

Сын: Шестаков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Береснева Клавдия Акимовна

Межениновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.04.1951

Сын: Береснев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Береснева Клавдия Акимовна

Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Береснев Валерий Иванович

Мать ребёнка: Береснева Клавдия Акимовна

Межениновка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close