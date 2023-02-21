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Ветров Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ветров Тимофей Лазаревич

Мать: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Георгий Иванович

Мать ребёнка: Имя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Имя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Имя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Имя

Смерть
Неизвестно
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