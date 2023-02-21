Ветров Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Ветров Тимофей Лазаревич
Мать: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Имя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Имя
Смерть
Неизвестно