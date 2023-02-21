Ветров Тимофей Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетров Тимофей Лазаревич

Ветров Тимофей Лазаревич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ветров Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ветров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ветров Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close