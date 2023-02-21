Ветров Тимофей Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Ветров Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветров Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Марфа Евграфовна
Смерть
Неизвестно