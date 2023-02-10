Ветров Тимофей Лазаревич 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Ветров Тимофей Лазаревич

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился 1825

умер Неизвестно

Отец
Ветров ЛазарьНеизвестно г.р.
Дети
Ветров Иван Тимофеевич1850 г.р.
Ветров Антон Тимофеевич1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ветров Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ветров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ветров Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Евграфовна

Смерть
Неизвестно

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