Марфа Евграфовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Евграфовна

Автор
ВК
Карамышев В.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Ветров Иван Тимофеевич1850 г.р.
Ветров Антон Тимофеевич1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ветров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ветров Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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