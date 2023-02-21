Марфа Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ветров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ветров Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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