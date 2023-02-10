Марфа Евграфовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Ветров Иван Тимофеевич1850 г.р.
Ветров Антон Тимофеевич1852 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Любовь Тимофеевна
Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветров Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ветров Тимофей Лазаревич
Смерть
Неизвестно