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Баки Сююндюков

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1733

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Сююндюк Турметев

Мать: Уркуя Демкина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Гузейфа Бакиева

Мать ребёнка: Зияда Уразметева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Гулюмхан Бакиева

Мать ребёнка: Зияда Уразметева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Сын: Назыр Бакиев

Мать ребёнка: Ахия Шахмаева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Нейбика Бакиева

Мать ребёнка: Ахия Шахмаева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Выдана замуж в Бугульминскую округу в деревню Денискину за татарина.
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Базихан Бакиева

Мать ребёнка: Ахия Шахмаева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Выдана замуж в деревню Мансурову за татарина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зияда Уразметева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахия Шахмаева

Смерть
1806
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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