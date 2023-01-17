Баки Сююндюков
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Сююндюк Турметев
Мать: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Гузейфа Бакиева
Мать ребёнка: Зияда Уразметева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Гулюмхан Бакиева
Мать ребёнка: Зияда Уразметева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Назыр Бакиев
Мать ребёнка: Ахия Шахмаева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Нейбика Бакиева
Мать ребёнка: Ахия Шахмаева
Выдана замуж в Бугульминскую округу в деревню Денискину за татарина.
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Базихан Бакиева
Мать ребёнка: Ахия Шахмаева
Выдана замуж в деревню Мансурову за татарина.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зияда Уразметева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахия Шахмаева
Смерть
1806