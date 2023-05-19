Сююндюк Турметев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сююндюк Турметев

Место рождения

Старые Чукалы, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1699

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Турмет

Мать: не указана

Старые Чукалы, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1725

Сын: Лет? Лют? Сююндюков

Мать ребёнка: Уркуя Демкина

Старые Чукалы, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1733

Сын: Баки Сююндюков

Мать ребёнка: Уркуя Демкина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1735

Сын: Сеитбурган Сююндюков

Мать ребёнка: Уркуя Демкина

Старые Чукалы, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1737

Сын: Абунай Сююндюков

Мать ребёнка: Уркуя Демкина

Старые Чукалы, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1737

Сын: Субуханкул Сююндюков

Мать ребёнка: Уркуя Демкина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1740

Сын: Рахманкул Сююндюков

Мать ребёнка: Уркуя Демкина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Егарбану Сююндюкова

Мать ребёнка: Уркуя Демкина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Башир Сююндюков

Мать ребёнка: Уркуя Демкина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Хамит Сююндюков

Мать ребёнка: Уркуя Демкина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уркуя Демкина

Смерть
1762
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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