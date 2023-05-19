Сююндюк Турметев
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Турмет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Лет? Лют? Сююндюков
Мать ребёнка: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1733
Сын: Баки Сююндюков
Мать ребёнка: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1735
Сын: Сеитбурган Сююндюков
Мать ребёнка: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1737
Сын: Абунай Сююндюков
Мать ребёнка: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1737
Сын: Субуханкул Сююндюков
Мать ребёнка: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1740
Сын: Рахманкул Сююндюков
Мать ребёнка: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Егарбану Сююндюкова
Мать ребёнка: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1747
Сын: Башир Сююндюков
Мать ребёнка: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1755
Сын: Хамит Сююндюков
Мать ребёнка: Уркуя Демкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уркуя Демкина
Смерть
1762