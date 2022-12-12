Ахия Шахмаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахия Шахмаева

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Сын: Назыр Бакиев

Отец ребёнка: Баки Сююндюков

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Нейбика Бакиева

Отец ребёнка: Баки Сююндюков

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Выдана замуж в Бугульминскую округу в деревню Денискину за татарина.
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Базихан Бакиева

Отец ребёнка: Баки Сююндюков

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Выдана замуж в деревню Мансурову за татарина.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баки Сююндюков

Смерть
Неизвестно
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