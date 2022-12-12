Ахия Шахмаева
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Назыр Бакиев
Отец ребёнка: Баки Сююндюков
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Нейбика Бакиева
Отец ребёнка: Баки Сююндюков
Выдана замуж в Бугульминскую округу в деревню Денискину за татарина.
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Базихан Бакиева
Отец ребёнка: Баки Сююндюков
Выдана замуж в деревню Мансурову за татарина.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баки Сююндюков
Смерть
Неизвестно