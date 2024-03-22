Луценко Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Луценко Константин Петров
Рождение ребёнка
1892
Сын: Луценко Никанор Николаевич
Мать ребёнка: Луценко Александра Кондратьева
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Луценко Александра Кондратьева
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ярош Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Луценко Александра Кондратьева
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Луценко Александра Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно