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Луценко Николай Константинович

Место рождения

Новый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Луценко Константин Петров

Мать: не указана

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Луценко Никанор Николаевич

Мать ребёнка: Луценко Александра Кондратьева

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Луценко Илья Николаевич

Мать ребёнка: Луценко Александра Кондратьева

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ярош Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Луценко Александра Кондратьева

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Луценко Александра Кондратьева

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Александра Кондратьева

Смерть
Неизвестно
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
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