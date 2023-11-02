Луценко Александра Кондратьева
Место рожденияРоссийская империя, Харьковская губерния
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Луценко Никанор Николаевич
Отец ребёнка: Луценко Николай Константинович
Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Луценко Николай Константинович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ярош Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Луценко Николай Константинович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Луценко Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно