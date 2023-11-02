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Луценко Александра Кондратьева

Место рождения

Российская империя, Харьковская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Луценко Никанор Николаевич

Отец ребёнка: Луценко Николай Константинович

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Луценко Илья Николаевич

Отец ребёнка: Луценко Николай Константинович

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ярош Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Луценко Николай Константинович

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Луценко Николай Константинович

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Николай Константинович

Смерть
Неизвестно
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
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