Ярош (Луценко) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрош (Луценко) Пелагея Николаевна

Ярош (Луценко) Пелагея Николаевна

Место рождения

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.05.1985

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Луценко Николай Константинович

Мать: Луценко Александра Кондратьева

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ярош Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ярош Василий Семёнович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярош Василий Семёнович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярош Василий Семёнович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ярош Василий Семёнович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярош Василий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Василий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Василий Семёнович

Смерть
?.05.1985
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close