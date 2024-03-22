Ярош (Луценко) Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ярош Иван Васильевич
Отец ребёнка: Ярош Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ярош Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1985
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край