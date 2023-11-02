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Луценко Константин Петров

Место рождения

Восточная Украина

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Луценко Пётр Григорьев

Мать: Луценко Агафья Петрова

Восточная Украина
Рождение ребёнка
1862

Сын: Луценко Николай Константинович

Мать ребёнка: не указана

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Луценко Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Новый Мерчик, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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