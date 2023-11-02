Луценко Константин Петров
Место рожденияВосточная Украина
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Луценко Пётр Григорьев
Мать: Луценко Агафья Петрова
Восточная Украина
Рождение ребёнка
1862
Сын: Луценко Николай Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Луценко Иван Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно