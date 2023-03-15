Порталимова (Кудряшова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1929
Дата смерти15.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1929
Рождение ребёнка
09.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
15.07.1976
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область