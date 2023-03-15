Порталимова (Кудряшова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порталимова (Кудряшова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1929

Дата смерти

15.07.1976

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1929

Отец: Кудряшов Модест Андреевич

Мать: Кудряшова Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
09.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
15.07.1976
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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