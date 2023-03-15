Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1909
Дата смерти24.02.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1929
Дочь: Порталимова Надежда
Отец ребёнка: Кудряшов Модест Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1933
Дочь: Чешухина Зинаида
Отец ребёнка: Кудряшов Модест Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1945
Сын: Кудряшов Владимир
Отец ребёнка: Кудряшов Модест Андреевич
Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1977
п.Курловский, Гусь-хрустального района, Владимиров