Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1909

Дата смерти

24.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1929

Дочь: Порталимова Надежда

Отец ребёнка: Кудряшов Модест Андреевич

Рождение ребёнка
08.11.1933

Дочь: Чешухина Зинаида

Отец ребёнка: Кудряшов Модест Андреевич

Рождение ребёнка
13.04.1945

Сын: Кудряшов Владимир

Отец ребёнка: Кудряшов Модест Андреевич

Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Модест Андреевич

Смерть
24.02.1977
п.Курловский, Гусь-хрустального района, Владимиров
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