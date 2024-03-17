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Кудряшов Модест Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1905

Дата смерти

21.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
23.09.1929

Дочь: Порталимова (Кудряшова) Надежда

Мать ребёнка: Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
08.11.1933

Дочь: Чешухина (Кудряшова) Зинаида Модестовна

Мать ребёнка: Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
13.04.1945

Сын: Кудряшов Владимир

Мать ребёнка: Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична

Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
21.11.1958
Похороны
Неизвестно

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