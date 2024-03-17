Кудряшов Модест Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1905
Дата смерти21.11.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1929
Дочь: Порталимова (Кудряшова) Надежда
Мать ребёнка: Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
08.11.1933
Дочь: Чешухина (Кудряшова) Зинаида Модестовна
Мать ребёнка: Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
13.04.1945
Сын: Кудряшов Владимир
Мать ребёнка: Кудряшова (Ильичева) Анастасия Ильинична
Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
21.11.1958
Похороны
Неизвестно