Балим Семен Ефремович
Место рождения
Дата рождения01.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-D?i=693&cc=3511744
Крещение
02.09.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
04.10.1893 ст.
Петр Тимофеевич Одарченко
Восприемник
10.12.1894 ст.
Юлиания Григорьевна Кукса
Бракосочетание
29.10.1895 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYR1?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C5-N?i=149&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
?.06.1898
Сын: Балим Иван Семенович
Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна
Восприемник
15.03.1899 ст.
Алексей Тимофеевич Пархоменко
Восприемник
26.07.1899 ст.
Пантелеймон Михайлович Павловский
Рождение ребёнка
03.09.1899 ст.
Дочь: Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96G-D?i=30&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.11.1902 ст.
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS91-F?i=581&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.03.1904 ст.
Василий Михайлович Павловский
Рождение ребёнка
03.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ9-4?i=832&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.
Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJQJ?i=779&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
03.06.1908 ст.
Акилина Тимофеевна Одарченко
Рождение ребёнка
20.07.1915 ст.
Сын: Балим Илья Семенович
Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна
Восприемник
03.09.1915 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Федосьевич Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно