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Балим Семен Ефремович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874 ст.

Отец: Балим Ефрем (Ефим) Филиппович

Мать: Балим Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-D?i=693&cc=3511744
Крещение
02.09.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
04.10.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Тимофеевич Одарченко
Восприемник
10.12.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Григорьевна Кукса
Бракосочетание
29.10.1895 ст.

Жена: Балимова Варвара Петровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYR1?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.

Сын: Балим Иларион Семенович

Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C5-N?i=149&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
?.06.1898

Сын: Балим Иван Семенович

Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна

Восприемник
15.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Тимофеевич Пархоменко
Восприемник
26.07.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Пантелеймон Михайлович Павловский
Рождение ребёнка
03.09.1899 ст.

Дочь: Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96G-D?i=30&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.11.1902 ст.

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS91-F?i=581&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.03.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Михайлович Павловский
Рождение ребёнка
03.01.1906 ст.

Сын: Балим Гордей Семенович

Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ9-4?i=832&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.

Сын: Балим Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJQJ?i=779&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
03.06.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Тимофеевна Одарченко
Рождение ребёнка
20.07.1915 ст.

Сын: Балим Илья Семенович

Мать ребёнка: Балимова Варвара Петровна

Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
03.09.1915 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Федосьевич Белокур
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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