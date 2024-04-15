Балим Иларион Семенович
Место рождения
Дата рождения06.06.1897 ст.
Дата смерти06.08.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1897 ст.
Отец: Балим Семен Ефремович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C5-N?i=149&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.06.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
06.08.1897 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-5?i=184&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.08.1897 ст.
на отведенном кладбище