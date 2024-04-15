Балим Ефрем (Ефим) Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1873 ст.
Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FW-H?i=521&cc=3511744
Рождение ребёнка
06.01.1873 ст.
Дочь: Вода Домникия Ефремовна
Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FW-H?i=521&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.09.1874 ст.
Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-D?i=693&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.01.1877 ст.
Дочь: Балим Домникия Ефремовна
Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна
Рождение ребёнка
21.01.1879 ст.
Дочь: Белокур Ксения Ефремовна
Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна
Рождение ребёнка
30.03.1881 ст.
Дочь: Рудоменко Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балим Юлиания Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно