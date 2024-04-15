Балим Ефрем (Ефим) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балим Ефрем (Ефим) Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1873 ст.

Сын: Балим Емельян Ефимович

Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FW-H?i=521&cc=3511744
Рождение ребёнка
06.01.1873 ст.

Дочь: Вода Домникия Ефремовна

Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FW-H?i=521&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.09.1874 ст.

Сын: Балим Семен Ефремович

Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-D?i=693&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.01.1877 ст.

Дочь: Балим Домникия Ефремовна

Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.01.1879 ст.

Дочь: Белокур Ксения Ефремовна

Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
30.03.1881 ст.

Дочь: Рудоменко Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Балим Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балим Юлиания Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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