Рудоменко (Балым) Мария Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудоменко (Балым) Мария Ефремовна

Рудоменко (Балым) Мария Ефремовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.03.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1881 ст.

Отец: Балим Ефрем (Ефим) Филиппович

Мать: Балим Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
16.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Зиновия Федосьевна Белокур
Восприемник
22.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Федосьевич Белокур
Восприемник
22.07.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Федосьевич Белокур
Восприемник
04.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Гордей Семенович Балим
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Муж: Рудоменко Епифаний Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFG6?i=93&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.10.1906 ст.

Дочь: Рудоменко Юстина Епифановна

Отец ребёнка: Рудоменко Епифаний Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3R-W?i=877&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Пархоменко Дмитрий Петрович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKL-8?i=295&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.03.? ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close