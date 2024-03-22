Рудоменко (Балым) Мария Ефремовна
Место рождения
Дата рождения30.03.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1881 ст.
Восприемник
16.10.1900 ст.
Зиновия Федосьевна Белокур
Восприемник
22.10.1902 ст.
Яков Федосьевич Белокур
Восприемник
22.07.1904 ст.
Трофим Федосьевич Белокур
Восприемник
04.01.1906 ст.
Гордей Семенович Балим
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFG6?i=93&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.10.1906 ст.
Дочь: Рудоменко Юстина Епифановна
Отец ребёнка: Рудоменко Епифаний Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3R-W?i=877&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKL-8?i=295&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.03.? ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно