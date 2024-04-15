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Рудоменко Юстина Епифановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.10.1906 ст.

Дата смерти

18.09.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.08.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
02.10.1906 ст.

Отец: Рудоменко Епифаний Григорьевич

Мать: Рудоменко Мария Ефремовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3R-W?i=877&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
18.09.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: расстройство желудка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFD-T?i=320&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.09.1908 ст.
на приходском кладбище
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