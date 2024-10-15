Вода (Балим) Домникия Ефремовна 06.01.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВода (Балим) Домникия Ефремовна

Вода (Балим) Домникия Ефремовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.01.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1873 ст.

Отец: Балим Ефрем (Ефим) Филиппович

Мать: Балим Юлиания Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FW-H?i=521&cc=3511744
Крещение
06.01.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
15.08.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Демид Степанович Гончаренко
Восприемник
24.06.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Степанович Гончаренко
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Муж: Вода Иван Петрович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.