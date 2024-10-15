Вода (Балим) Домникия Ефремовна
Место рождения
Дата рождения06.01.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1873 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FW-H?i=521&cc=3511744
Крещение
06.01.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
15.08.1888 ст.
Демид Степанович Гончаренко
Восприемник
24.06.1892 ст.
Иван Степанович Гончаренко
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Муж: Вода Иван Петрович
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно