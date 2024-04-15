(Балим) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балим) Елизавета Семеновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.09.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899 ст.

Отец: Балим Семен Ефремович

Мать: Балимова Варвара Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96G-D?i=30&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.09.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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