(Балим) Елизавета Семеновна
Место рождения
Дата рождения03.09.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899 ст.
Отец: Балим Семен Ефремович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96G-D?i=30&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.09.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно