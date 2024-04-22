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Антонов Василий Михайлович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

03.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Антонов Михаил Николаевич

Мать: Антонова Мария Константиновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Антонова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Марфа Архиповна

Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Марфа Архиповна

Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Марфа Архиповна

Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Марфа Архиповна

Смерть
03.02.1943
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