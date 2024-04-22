Антонов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти03.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Антонова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Марфа Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Марфа Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Марфа Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Марфа Архиповна
Смерть
03.02.1943