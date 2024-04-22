Антонов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Михаил Николаевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Антонов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Антонова Мария Константиновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.01.1920

Сын: Антонов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Антонова Мария Константиновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Антонова Мария Константиновна

Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Мария Константиновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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