Антонов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1914
Сын: Антонов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Антонова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
27.01.1920
Мать ребёнка: Антонова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антонова Мария Константиновна
Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно